Lukaku, giornata decisiva: l’Inter arriva a 12 milioni. Tre nomi in ballo col Chelsea

Oggi nuovo incontro tra l'Inter e il Chelsea per parlare del ritorno di Lukaku in nerazzurro, si cerca la fumata bianca

Sono giorni caldissimi sull’asse Milano-Londra. L’Inter lavora senza sosta per riportare in nerazzurro Romelu Lukaku: oggi, venerdì 17 giugno, potrebbe essere la giornata decisiva. È infatti in programma il secondo appuntamento tra le parti: sia l’Inter sia il Chelsea sono intenzionate a portare avanti l’affare. I nerazzurri nell’incontro di mercoledì si sono spinti fino a un’offerta da 5 milioni di euro più 2 di bonus, una cifra non ancora sufficiente per il club inglese.