Sky – Inter, Lukaku viaggia verso il forfait per la Roma. Dopo gli ultimi esami…

Non arrivano buone notizie sul fronte Romelu Lukaku in casa Inter. Per Sky Sport, viaggia verso il forfait per la Roma

Non arrivano buone notizie sul fronte Romelu Lukaku in casa Inter. Simone Inzaghi non ha ancora ritrovato in gruppo il belga e gli aggiornamenti in chiave Roma sono tutt’altro che confortanti. Ecco le ultimissime da Sky Sport dopo gli ultimi esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore per valutare lo stato della guarigione.

“Brozovic, nuovi esami a inizio della prossima settimana. Calhanoglu sta meglio, tra domani e dopodomani torna in gruppo ed è pronto per tornare tra i convocati. Lukaku è più indietro perché ha una mole importante, serve altro tempo per essere a disposizione, sta ultimando il percorso di recupero. Ha fatto gli esami nelle scorse ore e tutto procede per il meglio, ma manca del tempo ancora e non ce lo aspettiamo a disposizione per la Roma. Sicuramente non dall’inizio, ma viaggia verso il forfait e dovrà aspettare ancora un pochino per tornare a disposizione. Salgono le quotazioni di Dzeko che domani sarà alla Pinetina, al momento Dzeko in pole position per giocare contro la sua ex squadra”, ha detto Matteo Barzaghi a Sky Sport.