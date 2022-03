Lukaku, fuga dal Chelsea? Times: “Irritato da questa voce, vuole restare”

Il Times smentisce la voce secondo la quale il centravanti belga voglia lasciare il Chelsea vista la complicata situazione del club

E' su tutte le prime pagine dei quotidiani la situazione complicata del Chelsea di Roman Abramovich, sotto sanzione dal governo britannico visti i rapporti con la Russia e Vladimir Putin. Alcuni media hanno riportato come Romelu Lukaku , in particolare, voglia lasciare il club londinese visto il momento, ma il Times si è informato e ha smentito questa possibilità.

"L'attaccante è molto irritato da questa voce - si legge -, è sconcertato e, al contrario, crede che sia tempo per tutti al Chelsea di restare uniti, indipendentemente dal fatto che Abramovich resti il proprietario del club o meno. In Italia spiegano che il desiderio di Lukaku di andarsene sia rafforzato dagli eventi delle ultime settimane con Abramovich che ha messo in vendita il Chelsea e il governo britannico ha congelato i suoi beni.