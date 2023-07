CorSera – Inter furibonda, per Lukaku non semplice ricucire. “In molti sospettano che…”

"In viale della Liberazione sono furibondi con il giocatore e l’avvocato Ledure che dopo aver proposto nelle scorse settimane il giocatore al Milan ora ha allacciato i contatti con la Juventus. Mentre Lukaku flirtava con la sua ex squadra, il legale giocava su più tavoli. I bianconeri hanno formalizzato al Chelsea un’offerta da 40 milioni complessivi: 37,5 come parte fissa e 2,5 di bonus, subordinata però alla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. Un’entrata in scena che ha letteralmente spiazzato i manager nerazzurri, ora inviperiti con Lukaku lusingato dalla promessa di 12 milioni di ingaggio avanzata dai bianconeri, che peraltro il prossimo anno nella migliore delle ipotesi giocheranno in Conference League".

"Ora cosa succederà? Ricucire i rapporti fra l’attaccante e l’Inter non sarà semplice, di certo dovrà essere il giocatore eventualmente a compiere il primo passo. Sono in molti a sospettare che dietro l’atteggiamento ambiguo di Romelu delle ultime ore si celi il fastidio per il ritardo mostrato dall’Inter ad alzare la posta per accontentare il Chelsea e non ultimo l’accantonamento nella finale di Istanbul quando iniziò la partita in panchina", spiega il Corriere della Sera.