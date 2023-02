GdS – Lu-La spenta, cosa c’è dietro? “Più di tutto sembra che Lukaku paghi…”

Dietro le difficoltà della Lu-La

“La Lu-La arma letale di appena due stagioni fa si è spenta, non illumina più l’attacco nerazzurro, non è più dominante come nell’anno dello scudetto. E se Lautaro, nel frattempo, ha scalato le gerarchie tecniche e di leadership fino a diventare il nuovo capitano dell’Inter, la parabola di Lukaku è stata incredibilmente calante. I guai fisici hanno inciso, certo. Ma più di tutto Lukaku sembrerebbe pagare il conto di una scelta sbagliata. La stagione al Chelsea, infatti, è diventata una specie di boomerang nella carriera del belga, che aveva lasciato Milano da re per provare a conquistare anche la Premier. Ma in Inghilterra il feeling con Tuchel è svanito presto e Romelu è finito fuori dal progetto tecnico dei Blues”, si legge.