Sky – Inter, da lunedì l’assalto decisivo per Thuram o Correa. Poi la questione Sanchez

L'Inter porta avanti le due trattative per regalare un altro attaccante alla rosa di Simone Inzaghi

L'Inter prenderà un altro attaccante prima della fine del mercato. Thuram e Correa due trattative che vanno avanti in maniera parallela. Il Borussia è sceso dalla richiesta di 30 milioni, l'Inter è partita da 20. Per Correa si cerca di abbassare la ricerca di Lotito che non ha più esigenza immediata di cederlo visto che ha sbloccato l'indice di liquidità.