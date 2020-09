Inter, Madonna: “Esposito? Ha grandi qualità e ci ha messo voglia: scelta intelligente”

Dopo la vittoria con la Samp nella prima giornata del campionato Primavera, mister Madonna ha parlato anche ai microfoni dell’inviato di FCINTER1908: «Se Oristanio da trequartista è una soluzione anche per il futuro? La decisione l’ho presa quando ho saputo che con noi ci sarebbe stato anche Esposito. Non volevo rinunciare ai due attaccanti e per non perdere equilibrio ho preferito giocare con un difensore in più. Un giudizio su Sebastiano? Di sicuro non ha bisogno dei miei consigli perché avrà un sacco di persone che glieli danno. Ha dimostrato di avere voglia di fare la partita. Sapeva di averne bisogno e ci ha messo volontà. Lui ha grande qualità e non devo dirlo io, è venuto con voglia ed è la cosa più intelligente che può fare un giocatore come lui in questo momento».

(Fonte: FCINTER1908.it)