Madonna a FCIN1908: “Manca poco per il vero Oristanio. Satriano? Le sue qualità…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la partita vinta dalla Primavera contro il Cagliari

Grazie ad una doppietta di Satriano, l' Inter Primavera ha battuto il Cagliari al Breda per 2-0. Al termine della gara, Armando Madonna ha risposto alle domande dei giornalisti, tra i quali l'inviato di Fcinter1908.it.

FCIN1908 - Come valuta il rientro di Oristanio?

"Gli manca ancora parecchio. Sta lavorando bene, abbiamo provato a fargli giocare un tempo perché la condizione si trova giocando. Per noi è importante perché ha qualità del tutto diverse dagli altri: è bravo nell'uno contro uno e mette in difficoltà gli avversari. Ha avuto il Covid e non è ancora al massimo, ma sono convinto che tra poco arriverà il vero Oristanio".