Madonna a FCIN1908: “Questa la sconfitta che più mi fa male da quando sono all’Inter”

Le parole del tecnico dopo la sconfitta con la Lazio: "Non abbiamo affrontato la partita con lo stesso temperamento delle altre. Non siamo stati squadra"

Armando Madonna, tecnico dell'Inter Primavera, è intervenuto ai microfoni dei cronisti, tra cui FcInter1908, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Queste le sue parole: "E' difficile parlare di atteggiamento, loro arrivavano primi oggi e noi abbiamo dato la sensazione di essere stanchi di testa. Non abbiamo affrontato la partita con lo stesso temperamento delle altre: i risultati li abbiamo ottenuti non tanto per la qualità del gioco e dei singoli, ma perché eravamo una squadra e oggi non lo siamo stati".