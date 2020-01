La nuova maglia dell’Inter per il 2020/2021 non riscuote grande successo sui social. I tifosi dell’Inter non sembrano aver apprezzato la scelta della Nike di rivoluzionare ulteriormente la prima maglia della squadra nerazzurra. La versione 2020/2021, infatti, sarà con le strisce a zig-zag.

Il responso, sui social, è quasi unanime: maglia bocciata. Al contrario della nuova terza maglia, già amata dai tifosi interisti.