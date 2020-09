Males all’Inter, ci siamo: i nerazzurri cambiano idea sul destino del centravanti

La trattativa è durata diverse settimane, ora Darian Males sta per diventare veramente un giocatore dell’Inter. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, che parla ormai di affare fatto per il giovane attaccante classe 2001 del Lucerna.

“L’Inter ha chiuso la trattativa per l’arrivo dal Lucerna di Darian Males, attaccante svizzero classe 2001 di 189 centimetri. Il giocatore è destinato ad andare in prestito al Genoa”, sottolinea la Rosea. Cambio di destinazione, quindi, per Males. L’attaccante doveva finire al Parma, poi il trasferimento del ds Faggiano al Genoa ha cambiato gli scenari.