Mancini annuncia: “Barella sta bene, si è allenato e credo domani possa giocare”

In conferenza alla vigilia della sfida con la Svizzera, il ct dell'Italia Mancini ha parlato così delle condizioni di Barella

Nicolò Barella sta bene ed è recuperato in vista della sfida contro la Svizzera di domani. Il fastidio muscolare accusato nel derby è superato, il giocatore dell'Inter ieri è tornato in gruppo e si candida a giocare nel match dell'Italia di domani sera. Queste le parole del ct Roberto Mancini verso la sfida cruciale per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: "Non so cosa farà la Svizzera, so cosa faremo noi. Non so come la farà tatticamente, se penserà innanzitutto a non perdere. Credo verrà qui a giocarsi la partita. Barella sta bene, ieri si è allenato e credo domani possa essere in campo".