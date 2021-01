Mancini: “Per la Juve è decisiva. L’Inter è forte. Senza Lukaku è un’altra cosa. Eriksen…”

Lukaku: «Li prendo entrambi. CR7 segna sempre e dà sempre il massimo anche adesso. È un esempio di professionalità. Romelu è un esempio per la generosità: riempie il gioco dell’Inter e senza di lui è un’altra cosa. Barella appannato? Povero, è da inizio stagione che corre». Eriksen ? Può fare tutto, con la qualità che ha. Ma Conte lo conosce meglio di me e conosce meglio l’Inter. Senza dimenticare che il calcio italiano è diverso», ha detto il mister del danese. Poi si è soffermato anche sulla sfida tra Ronaldo e: «Li prendo entrambi. CR7 segna sempre e dà sempre il massimo anche adesso. È un esempio di professionalità.è un esempio per la generosità: riempie il gioco dell’Inter e senza di lui è un’altra cosa. Barella appannato? Povero, è da inizio stagione che corre».

«Per la Juve – ha aggiunto – è una partita quasi decisiva. Non può perdere altri punti, con 3 squadre davanti. Anche se ha una partita in meno. Se l’Inter manca di gioco visto che ha vinto solo contro il Napoli? No, l’Inter è forte e ha giocatori di qualità. A Pirlo serve tempo: Inter e Juve sono le più attrezzate, restano favorite rispetto alle altre ma non è detto che vincano lo scudetto perché anche il Milan può arrivare fino in fondo. Mi aspettavo di più dal Napoli. La Roma è un mix di giovani e qualità».

