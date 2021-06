Italia, Mancini: “Fa piacere aver eguagliato Pozzo. Ragazzi straordinari”

Nonostante il corposo turnover, comunque, gli Azzurri, battendo il Galles 1-0, sono riusciti ad acciuffare il primo posto nel Gruppo A

"Fa piacere aver eguagliato Pozzo (30 risultati utili consecutivi, ndr), che è un mito, ma Pozzo ha trofei molto più importanti delle 30 partite. Meglio lasciar perdere ora. Sono contento, perché chi ha giocato lo ha fatto benissimo e non era facile per il caldo. Sono stati straordinari. Avremmo cambiato anche se la partita fosse stata decisiva, avevamo bisogno di forze fresche. Sarà difficile in futuro lasciare qualcuno fuori. Chiesa? Si è sempre espresso bene, se cambiamo è per rendere la vita difficile agli avversari".