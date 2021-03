Marcelino: “Inter? Sono stato vicino, poi scelsero Pioli. Non ebbi spiegazioni. Conte…”

Ospite d'eccezione per Sky Sport 24. In collegamento con l'emittente, infatti, è intervenuto Marcelino, in passato vicino all'Inter

Ospite d'eccezione per Sky Sport 24. In collegamento con l'emittente, infatti, è intervenuto Marcelino, oggi allenatore dell'Athletic Bilbao ma in passato vicino alla panchina dell'Inter, quando Suning, dopo l'esonero di de Boer, si trovò a scegliere poi Stefano Pioli, preferendolo allo spagnolo. Marcelino ricorda:

INTER MANCATA - "Ho avuto la possibilità di allenare l'Inter quattro anni fa. Dopo la seconda riunione con la dirigenza, pensavo di avere molte possibilità di diventare il nuovo allenatore, ma poi la mattina dopo contattarono Pioli e tutto cambiò. Non ricevetti spiegazioni. Evidentemente, preferirono un tecnico italiano rispetto a uno straniero. Due anni fa, invece, potevo allenare il Milan, ma non mi sentivo mentalmente pronto".

SLIDE - "E' vero che mi presentai al colloquio con i dirigenti con alcune slide. Volevo dimostrarmi all'altezza, perché penso che le squadre italiane siano concepite come club di grande livello e rigore, con grandi analisi".

CONTE - "Con lui condivido il concetto che l'organizzazione sia la base per ogni squadra. Nell'Inter di Conte vedo automatismi che ripetono in ogni fase di gioco, il che mi fa capire che ci sia un grande lavoro dietro e questo è molto importante".

(Fonte: Sky Sport)