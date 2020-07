Marchetti: “Messi? Se ne parla per la grande forza di Suning ma molto più importante è…”

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, torna sulle voci di questi giorni relative al possibile approdo all’Inter di Lionel Messi. Voci bollate come fantacalcio sia da Marotta che da Conte.

“A proposito di sogni: i tifosi interisti accarezzano quello di Messi. In questo caso seccamente smentito sia da Marotta che da Conte nel post partita contro il Napoli. Messi sono anni che viene accostato al mondo nerazzurro, ma la sua scelta di non lasciare mai il Barcellona è sempre rimasta la stessa. In momento di crisi/difficoltà/rinnovo torna ciclicamente questa voce, mai tramutatasi in realtà o affondo. Di certo pensare di poter sostenere economicamente l’operazione dà la dimensione di quanto sia concreta la forza economica di Suning. Ma a livello di mercato ci atteniamo alle parole di Marotta: utopia. Molto più importante la trattativa con il Manchester United per Sanchez: riuscire a chiudere prima dell’Europa League significherebbe avere a disposizione una discreta arma in più per tentare l’assalto europeo”, scrive Marchetti su Tmw.