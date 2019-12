SM – Marcos Alonso, Ausilio fa la sua mossa che potrebbe regalare all’Inter il grande colpo

Marcos Alonso è e rimane l’obiettivo primario dell’Inter per rinforzare la fascia sinistra a disposizione di Antonio Conte. Nonostante le richieste esose del Chelsea (35 milioni di euro), i nerazzurri continuano a trattare per provare a convincere i Blues, con una congrua offerta, a lasciar partire il giocatore. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, avrebbe offerto al club inglese 5 milioni di euro per il prestito, più altri 20 per il riscatto. Una distanza, dunque, di 10 milioni di euro: non insormontabile. L’Inter continua a trattare, Marcos Alonso resta in cima alla lista.

(Fonte: Sport Mediaset)