Uefa cambia tutto, decisione incomprensibile sull’Italia. Marelli: “Ditemi se ha un senso!”

“Arbitri italiani esclusi dal prossimo turno di Champions’ League ed Europa League (designazioni cambiate negli ultimi giorni). Gli arbitri non vengono designati ma le squadre possono viaggiare all’estero con 70/80 persone dello staff al seguito. Ditemi voi se ha un senso”. Luca Marelli all’attacco della Uefa. La decisione del principale organo continentale sul calcio ha scatenato le polemiche.

E non si può non convenire con Marelli che la decisione di lasciare a casa gli arbitri italiani rappresenti una decisione difficile da comprendere, alla luce della presenza delle squadre italiane in giro per l’Europa.