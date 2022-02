Marelli: “Gol Sassuolo da annullare, su Calhanoglu è fallo. Il VAR non interviene perché…”

Il gol del vantaggio del Sassuolo firmato da Giacomo Raspadori era da annullare. Lo sostiene Luca Marelli, ex arbitro

"Il VAR in questa occasione non interviene perché sappiamo che sui recuperi palla fa fede la valutazione soggettiva dell'arbitro, che giudica l'intensità del contatto. Ecco perché in questi casi il VAR non interviene mai. Per quanto mi riguarda, però, l'intervento su Calhanoglu non era regolare".