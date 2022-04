Marelli: “Rigore Inter, alla moviola lo danno sempre. Il gol era valido”

Così l'ex arbitro: "Morata interviene in modo imprudente e Irrati viene richiamato e lì non può che esserci il calcio di rigore"

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così su DAZN l'episodio del calcio di rigore che ha portato in vantaggio l'Inter nella sfida contro la Juventus: "E' un rigore secondo me non chiarissimo: è vero che c'è uno step on foot che viene sempre punito, ma in questo caso non è pieno. Morata interviene in modo imprudente e Irrati viene richiamato e lì non può che esserci il calcio di rigore e il cartellino giallo. Rivedendo alla moviola è sicuramente rigore.