Inter-Cagliari, Marelli: “Quello su Young era rigore. E’ chiaro l’intento di…”

L’ex arbitro Luca Marelli, sul suo blog, ha analizzato l’episodio del mancato rigore concesso ad Ashley Young durante Inter-Cagliari. Questa la conclusione dell’ex direttore di gara.

“Al 60esimo minuto proteste dell’Inter per un contatto in area tra Young ed Oliva. Episodio che possiamo tranquillamente definire “grigio” o “borderline”.

Con questi termini non si intende affermare “non mi sbilancio perché voglio far tutti contenti”: non sono il tipo e non mi sono mai comportato in questo modo.

Un episodio “grigio” significa semplicemente che si pone legittimamente tra il regolare ed il punibile, a seconda dei (legittimi) punti di vista.

Per quanto mi riguarda osservo quanto segue. Una volta passato il pallone, il difensore del Cagliari si sposta non in direzione del pallone ma verso il calciatore dell’Inter, a mio parere col chiaro intento di impedire la progressione dell’avversario.

Ovviamente non è episodio da VAR ma da moviola.

Ciò significa che qualunque decisione avesse assunto Manganiello, il VAR non sarebbe intervenuto per consigliare una “on field review“, essendo soggettivo il giudizio sull’entità di un contatto visto e valutato dall’arbitro.

Per quanto mi concerne, il rigore non sarebbe stato un errore ed anzi avrebbe più giustamente punito il gesto tutt’altro che naturale di Oliva“.