Ospite alla Domenica Sportiva, Fabio Maresca è tornato sulla sua direzione arbitrale in Inter-Juve

Ospite alla Domenica Sportiva, Fabio Maresca è tornato sulla sua direzione arbitrale in Inter-Juve, gara del 4 febbraio vinta 1-0 dai nerazzurri per un autogol di Gatti. "La partita era tanto attesa, poi si è rivelata una partita in cui la prestazione arbitrale è stata giudicata bene un po' da tutti. Io vorrei girare alle squadre e ai calciatori perché onestamente hanno avuto un atteggiamento costruttivo".