Marianella: “50 milioni per Onana? Sono troppi, mi stupisce perché…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato anche dei temi caldi di casa Inter . A partire da André Onana:

“Io sono stupito se l’Inter da Onana riesce a incassare 50 milioni, sono troppi, tanti. Io sono sorpreso per Ten Hag che vuole Onana, non impazziva per lui all’Ajax. Hanno visto sfaccettature diverse di Onana, portiere dalle potenzialità incredibili ma che quando era all’Ajax ogni tanto ha commesso errori clamorosi.