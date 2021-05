Marotta: “Bello decidere il futuro della Juve da campioni d’Italia. Futuro? L’Inter”

Le parole dell'ad a TS: "Lo scudetto vinto non è una rivincita con i bianconeri. Quell’esperienza mi ha dato tanto e sono rimasto in buoni rapporti con tutti tranne Paratici"

Beppe Marotta, CEO Sport dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dopo la vittoria dello scudetto. Queste le sue dichiarazioni: «Una rivincita sulla Juve? No, niente di questo: lo scudetto dell’Inter è un sogno diventato realtà. Immagino sarà gratificante tornare da campione d’Italia a Torino, sabato 15 maggio, per decidere il destino della Juve. È il bello dello sport. Ritorno in bianconero? Lo escludo. È un’eventualità mai presa in considerazione né, tantomeno, mai ho ricevuto richieste da Torino. C’è solo l’Inter. E adesso con Antonio vogliamo aprire un ciclo lungo e ricco di successo. La garanzia assoluta è lui. Ha inculcato nella squadra la mentalità vincente. Questo è il quinto titolo che vince in dieci anni. Conte è il migliore».