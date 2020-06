Marotta ricorda Mario Corso: “Fa parte della poesia del calcio, una leggenda. Il dolore…”

Beppe Marotta ha ricordato con queste parole Mario Corso, al termine del suo funerale: ‘‘Si dice genio e sregolatezza, il fatto che abbia accompagnato il suo modo di giocare con un’arte tutta sua personale ne contraddistingue un personaggio che fa parte della poesia del calcio e come tale va ricordato. Fa parte delle leggende del calcio, uno di quei personaggi che hanno generato grandi emozioni a tutti gli interisti. Il dolore per la perdita è la prova che un calciatore, con il suo insegnamento, può essere d’esempio per i giovani e per tutti gli appassionati. E’ l’occasione anche per ricordare il numero 11 del Milan, Pierino Prati, che insieme a lui ha creato grandissime emozioni”.

(Ansa)