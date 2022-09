Marotta: “Famiglia Zhang è garanzia, sa cosa fare per garantire il futuro dell’Inter”

“Queste notizie circolano da 2 anni ormai. La famiglia Zhang ama la società, rispetta i tifosi, sa cosa deve fare per garantire presente e futuro, lo ha sempre fatto e continuerà a farlo. Le risposte più importanti le aspettiamo dalla squadra e non dalla società. Sono cose sopra la mia testa, il futuro è garantito nel migliore dei modi, non entro in merito di cose societarie. La famiglia Zhang non verrebbe mai meno all’impegno”.