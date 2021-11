Marotta: “Derby gara particolare. Rinnovo Brozo? Concentrati su campionato e Champions”

L'ad dell'Inter ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita del derby contro il Milan di Pioli

"Determinazione e personalità ci sono, oggi abbiamo un avversario ostico. Milan avversario di tutto rispetto. Quest'anno ha toccato la vetta delle sue prestazioni. Derby partita particolare nel contesto del campionato. Rinnovo Brozovic? Abbiamo gratificato Barella e Lautaro che sono arrivati in punta di piedi, giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Direi che la parentesi dei rinnovi fa parte delle dinamiche della gestione del club, ma non ci deve condizionare. Dobbiamo rimanere concentrati su campionato e Champions. Abbiamo a che fare con professionisti che vogliono continuare con noi. Stadio nuovo condivisione tra noi e Milan, asset importante ma anche contenitore di grandissime emozioni. Deve essere studiato tutto in ottica moderna".