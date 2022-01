Sky – Marotta all’hotel del mercato: incontri in vista? Nelle idee dell’Inter…

All'hotel Sheraton c'è anche Beppe Marotta. In questi minuti l'amministratore delegato dell'Inter si è recato nella sede del calciomercato

All'hotel Sheraton c'è anche Beppe Marotta . Come riportato da Sky Sport, in questi minuti l'amministratore delegato dell'Inter si è recato nella sede del calciomercato. Ancora da capire il motivo, ma è sicuramente una notizia a poche ore dal termine della finestra invernale (chiude alle 20).

Ne ha parlato così Manuele Baiocchini a Sky, direttamente dallo Sheraton: "In casa Inter in arrivo c’è il rinnovo di Brozovic. Si proverà a rinnovare il contratto di Perisic, ma è difficile. Vediamo se arriverà un difensore per il futuro, nell’immaginario e nell'idea del club c’è la volontà di prendere un difensore, infatti c’era stato un tentativo per Gatti che è andato alla Juventus. Intanto Marotta è arrivato all’hotel del mercato, correndo, inseguito da qualche telecamera. Evidentemente per qualche incontro di mercato che cerchiamo ora di scoprire".