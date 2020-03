Inter, Marotta vuole giocatori che non crollino dopo un gol: identikit che porta a 2 nomi del passato

L’ultima partita prima dello stop forzato, quella a porte chiuse allo Juventus Stadium, è stata emblematica. L’Inter ha giocato una discreta partita, poi è crollata dopo il gol di Ramsey. Un decifit di personalità mostrato altre volte in questa stagione dai nerazzurri. A Dortmund, soprattutto, con l’Inter sopra di due gol all’intervallo e travolta nella ripresa dagli uomini di Favre.

Per questo, Beppe Marotta ha intenzione di correre ai ripari in vista della prossima stagione. Sul mercato, oltre ai giovani talenti (preferibilmente italiani), saranno cercati soprattutto giocatori abituati a certi palcoscenici, in grado di non andare in difficoltà al primo ostacolo.

“L’identikit è chiaro: esattamente quel che sono stati Pirlo e Barzagli per la Juventus di Conte, innesti vincenti nello spogliatoio ancor prima che in campo”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.