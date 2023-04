Marotta: “Inzaghi? Deve lavorare con tranquillità. Voci su cessione Zhang? La proprietà ha…”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Inter-Benfica, Beppe Marotta ha parlato così del match di San Siro: "Questo è un appuntamento gratificante per tutti, c'è molta emozione ma anche la consapevolezza di poterci ritagliare un ruolo importante e regalare a tifosi, società e proprietà una bella soddisfazione, per cui emozione ma anche motivazione e determinazione"

"No, la proprietà e il club hanno messo l'area sportiva nella condizione di lavorare nel migliore dei modi. Non ci sono alibi, c'è la possibilità di essere attori protagonisti di un avvenimento straordinario, sta a noi vincere e portare a casa la qualificazione"

Se non va come deve andare stasera c'è un piano per cambiare Inzaghi?