Inter, il lavoro più difficile spetta a Marotta e Inzaghi. Rinnovo? Nessun problema se…

L’ad dell’Inter dovrà mostrare vicinanza al tecnico e alla squadra in questo momento difficile, scudetto ancora alla portata

“Ora il lavoro più difficile spetta non solo al tecnico, ma anche all’a.d. Beppe Marotta. Deve garantire pieno supporto e vicinanza all’allenatore, di cui si discuterà il rinnovo a fine stagione: non ci saranno problemi se sarà centrata la qualificazione in Champions, altrimenti...”, spiega il Corriere della Sera.

“La corsa allo scudetto non è chiusa. L’Inter vede nel Milan l’avversario più temibile, il Napoli è più portato a sperperare. Vincendo la partita da recuperare con il Bologna, il distacco dai rossoneri sarebbe solo di un punto: un testa a testa fino all’ultima giornata. La squadra di Inzaghi però deve recuperare brillantezza fisica, leggerezza mentale e i gol. Due reti nelle ultime 4 trasferte sono poche. Lautaro però segna come lo scorso anno, Dzeko ha già realizzato 5 reti in più della passata stagione. Mancano gli altri, Sanchez e Correa. Ritrovare loro e il vero Barella è la chiave per giocarsi tutte le carte scudetto”, aggiunge il quotidiano.