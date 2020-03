Ripresa allenamenti, si tratta sul 3 aprile. Duro scontro tra Lotito e Marotta per…

È scontro tra Claudio Lotito e Beppe Marotta. Da una parte il presidente della Lazio vorrebbe ripartire il prima possibile, dall’altra il dirigente nerazzurro spinge invece a favore di condizioni uguali per tutti. Il tema è quello relativo alla ripresa degli allenamenti. “Lotito ha attaccato Volpi, il dottore dell’Inter che perorava la causa portata avanti dalla federazione dei medici sportivi italiani (martedì con un comunicato ha chiesto la ripresa per tutte le squadre il 3 aprile), e Marotta, forte dell’appoggio dell’Aic, è sceso in campo a sua difesa sostenendo che senza una linea comune si mettono a rischio la salute degli atleti e la regolare ripresa del campionato“, riporta il Corriere dello Sport.

La data che appare più probabile per la ripresa degli allenamenti, rimane quella del 3 aprile: “L’ipotesi di accordo prevede la ripresa il 3-4 aprile per le squadre a ranghi completi, ma dà facoltà alle società delle Regioni colpite non da una vera e propria emergenza come per esempio la Lombardia di aprire i loro centri tecnici a piccoli gruppi di calciatori (3-4 a turno). La linea della ripresa a inizio aprile è condivisa anche dalla Libera associazione medici italiani del calcio (Lamica)”.