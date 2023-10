Marotta: “Stagione 22/23 rimarrà nella memoria. A Inzaghi rosa completa. Questa stagione…”

L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio per l’anno chiuso al 30 giugno 2023, caratterizzato da una nuova e consistente riduzione delle perdite (in calo di 55M e pari a -85M). Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla passata stagione. "La stagione 2022/23 rimarrà a lungo nella memoria di tutti noi per la straordinaria cavalcata europea che ci ha portati fino ad Istanbul, alla finale di Champions League, la sesta della storia gloriosa dell’Inter, traguardo che al Club mancava da 13 anni".