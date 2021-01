Inter, intanto una punta classe 2004: a Milano è arrivato Marsetic. Per lui visite mediche

Ve ne avevamo parlato a novembre. L’Inter ha prelevato dal Koper una punta classe 2004. Si tratta di Enej Marsetic (clicca QUI per le info sul giocatore). Il giocatore si trova a Milano. È arrivato dalla Slovenia insieme ad agente e famiglia e sta effettuando le visite mediche prima della firma sul suo contratto. Si aggregherà o alla Primavera nerazzurra o all’Under18. Il suo ruolo principale è quello di prima punta, ma è in grado di adattarsi anche da esterno offensivo in un tridente.

(Fonte: Corriere dello Sport)