Martinez: “Molti cambieranno squadra in estate. Lukaku? Vedremo a settembre…”

Il ct del Belgio, in un'intervista concessa al Sun, non ha escluso un trasferimento dell'ex bomber dell'Inter

Il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku non è andato secondo le aspettative: l'attaccante belga, fra infortuni e difficoltà di inserimento nei meccanismi della squadra di Tuchel, non sta replicando il rendimento avuto all'Inter, e negli ultimi mesi le voci di un suo addio a fine stagione si sono moltiplicate. Il suo nome, complice anche un'intervista rilasciata a fine 2021 , è stato accostato anche a un clamoroso rientro a Milano per indossare nuovamente la maglia nerazzurra, per quella che sarebbe un'operazione tanto affascinante quanto tremendamente complicata. Roberto Martinez, ct del Belgio, in un'intervista concessa al Sun non ha di certo smentito questi rumors di mercato:

"Stiamo parlando di giocatori, come Romelu, che hanno più di 100 presenze e fanno parte di questo gruppo di giocatori che conoscono a fondo la Nazionale. Non giudicherò né valuterò le condizioni di nessun giocatore fino a dopo l'estate perché non è una situazione normale. Mancano ancora sette mesi alla Coppa del Mondo e probabilmente capiremo dettagliatamente come si sente un giocatore solamente quando saremo vicini all'inizio. Ma ci saranno molti giocatori che cambieranno club o che si sentiranno in modo diverso in estate. Romelu ha bisogno di essere valutato su come si sente a settembre, allo stesso modo di Eden Hazard e alcuni altri. Ma è uno dei giocatori per i quali l'estate potrebbe essere un grande momento per la sua carriera. Io e Romelu parliamo sempre. Ho un rapporto molto stretto con tutti i miei giocatori. Non direi mai a un giocatore cosa fare, ma condividiamo sempre i pensieri. Al momento Romelu è in un buon posto. È molto impegnato. Era felice per aver vinto la Coppa del Mondo per club, il prossimo passo è finire la stagione nel migliore dei modi con il Chelsea e assicurarsi che possa sentirsi molto importante".