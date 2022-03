Materazzi: “Liverpool? Non sono marziani, l’Inter può farcela. Lautaro e Barella…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha parlato così di Inter in vista della sfida contro il Liverpool

Quanto è importante per Inzaghi che si sia sbloccato Lautaro?

"Tantissimo. Il Toro cercava sempre di trovare il modo migliore per fare gol, spesso spostando il pallone una volta di troppo per essere sicuro di non sbagliare. Ma così aveva perso l'istinto, che è la sua vera forza. Come si è visto contro la Salernitana. Se gli torna quella capacità di tirare sempre, anche in mezzo alle gambe come faceva il mio amico Recoba, torna ad essere devastante. Anche all'andata col Liverpool ha puntato due volte Van Dijk, il centrale più forte al mondo, e ha cercato la luce per il tiro invece che provarci subito".

Lei è tra quelli che pensano che Lautaro si trovi meno bene con Dzeko rispetto a Lukaku?

"I grandi giocatori non hanno problemi a giocare insieme. Venerdì hanno segnato 5 gol in due. Sarà stato contro la Salernitana, ma sono pur sempre 5 gol in Serie A".

Quello dell'Inter a febbraio è stato più un problema di testa o di gambe?

"Quando contro Sassuolo e Genoa tiri così tante volte senza segnare, pesa anche la sfortuna. Però probabilmente qualcuno sta anche tirando il fiato".

Ha colpito la trasformazione di Barella, che contro Genoa e Milan era apparso scarico.

"Lui e Brozovic sono i veri fuoriclasse dell'Inter, l'anima. Da due mesi Nicolò non gioca come sa e anche contro la Salernitana a parte i due bellissimi assist l'ho visto bene ma non ancora sciolto come ci aveva abituato. Diciamo da 6,5 e non da 8. Ma meglio avere certe fisiologiche flessioni adesso piuttosto che quando si deciderà tutto. E tutta Italia si augura che torni al top per gli spareggi mondiali. Non troppo a lungo, ma tirare il fiato ci sta".

Il fiato Barella lo tirerà di sicuro martedì, quando salterà il Liverpool per squalifica.

"Assenza pesante, mancherà il giocatore più 'inglese' di tutto il campionato. Ma l'Uefa ha esagerato dandogli due giornate. In fondo aveva subito un fallo, si è rialzato e ha fatto davvero poco per prendersi due turni. Purtroppo ad Anfield mancherà proprio lui, ma anche a Nicolò credo che mancherà molto una partita così".

Cosa ha detto il match dell'andata?

"Hai giocato alla pari, ma purtroppo hai trovato due episodi contrari che ti hanno condannato. L'Inter ha fatto quello che doveva e poteva, creando, mettendoli in seria difficoltà, colpendo un palo e una traversa. Quando giochi per vincere, può succedere che perdi. Ma se contro il Liverpool giochi per non perdere, perdi comunque...".

All'Inter conviene pensare al campionato o col Liverpool deve dare tutto?

"Non scherziamo, bisogna andare lì convinti di potercela fare. Nel calcio può succedere di tutto. Loro non sono dei marziani, il match dell'andata lo ha confermato. Se prendono un gol, possono prendere paura. Poi le difficoltà in campionato arriveranno comunque. perché ti aspettano il Torino che corre come un matto, la Fiorentina che è allenata da un tecnico molto preparato e che all'andata ci ha messo in grande difficoltà, e poi la Juve".

Percentuali di qualificazione?

"Direi 25%".