Materazzi a Mourinho: “Ci facevi sentire forti. Hai avuto solo un torto. Che cazziatone…”

Marco Materazzi scrive a José Mourinho. L'ex difensore, attraverso Sportweek, fa gli auguri allo Special One ricordando i bei momenti passati in nerazzurro. Il prossimo 26 gennaio il portoghese spegnerà 60 candeline. "Non ci ha mai fregati. Mai presi in giro. Ci hai sempre detto tutto guardandoci dritto negli occhi".