Materazzi: ”Inter, servono 6 punti col Plzen ma anche battere il Barcellona. Inzaghi…”

"La Champions League è la Champions League. Bisogna entrare in campo e non pensare a quello che il Viktoria Plzen ha fatto a Barcellona (perso 5-1, ndr ): anzi, bisogna giocare come il Barcellona. Per passare il turno è necessario fare 6 punti contro il Viktoria e poi vincere una partita contro una delle big".

"Da fuori è facile parlare, da dentro è tutta un'altra cosa. Per passare il turno bisogna pensare di essere quelli di Liverpool e così la squadra può farcela contro chiunque. L'Inter è cresciuta nelle ultime stagioni, non è quella di 3-4 anni fa: lo ha dimostrato più volte e probabilmente può giocarsela alla pari con il Barcellona. Quando uno cerca di raggiungere un obiettivo deve capire dove c'è 'terreno fertile' e, nel caso della qualificazione agli ottavi di finale, il terreno fertile è il Barcellona. Il Bayern, invece, è tra le migliori per prestanza, abitudine e struttura".

"In partite di questo tipo non si tratta di singoli, ma di squadra. È la squadra che 'sposta'. Ora Inzaghi ha giocatori che hanno accumulato tante presenze in Europa anche se non hanno mai vinto la Champions League, ma insisto. Serve davvero ricordarsi il doppio incontro con il Liverpool della scorsa stagione. Anche l'andata, in cui alla fine l'Inter ha perso. Quest'anno, poi, l'allenatore ha materiale per lavorare e ci sono anche giocatori in entrata dalla panchina che possono portare qualità, come Mkhitaryan".