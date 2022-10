Materazzi: “Skriniar? Non sa cosa si perde se lascia l’Inter. Quel che conta…”

Questo il pensiero: "Ha pagato l’infortunio che gli ha fatto saltare l’inizio di preparazione. Poi, certo, non sarà stato insensibile a quel che è successo intorno a lui. Ma ha sempre risposto presente. Mi auguro che rimanga, ma quel che conta sarà la professionalità fino all’ultimo giorno, il fatto che si ricordi che se è diventato Skriniar è per merito dell’Inter. Non ho dubbi che sarà così. Diciamo che non sa cosa si perderebbe, andando via...".