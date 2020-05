4 ex Inter presenti nell’undici ideale di Maxwell: “Ibra una leggenda. Chivu il migliore…”

Ai microfoni di Voetbalzone, Maxwell mette in campo il suo undici ideale. Nella squadra schierata dal brasiliano non mancano tanti ex Inter, a partire da Chivu: “È davvero il miglior difensore centrale con cui abbia mai giocato. Aveva qualità così fantastiche, senza precedenti! Era un vero leader fin dalla tenera età. Mi ha aiutato molto e mi ha anche dato molta fiducia. Si è spesso seduto con me per spiegarmi come funzionava certe cose in campo e come potevo migliorare il gioco“.

SNEIJDER – “Sneijder era davvero così bravo, un giocatore completo che controllava tutto. Poteva calciare con entrambi i piedi, era molto dinamico e sapeva esattamente dove fosse lo spazio per far passare il pallone. Inoltre aveva capacità di andare in gol e mostrava una grande leadership nei big match prendendo la squadra per mano“.

VAN DER MEYDE – “Aveva una grande forza nelle gambe. Andy andava in gol con facilità. Era davvero forte“.

IBRAHIMOVIC – “Era ed è una leggenda per me. Sono molto felice di aver potuto giocare insieme in altri club, abbiamo davvero stretto un forte legame. Per me è un fratello, lo chiamo sempre. All’Ajax abbiamo fatto così tante cose insieme fuori dal campo, quasi tutto“.

Questi gli altri giocatori scelti da Maxwell: Lobont, Trabelsi, Heitinga, Nigel de Jong, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen, Steven Pienaar.

(voetbalzone)