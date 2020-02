Mazzola: “Inter, l’entusiasmo post derby può essere un rischio, ecco perché. Mertens mi piace”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Sandro Mazzola torna sulla vittoria dell’Inter contro il Milan. “Il derby vinto? Mi ricordo un derby che perdevamo 2-1 alla fine del primo tempo e poi vincemmo 4-2. Non ci credevamo, alla fine c’era tutta la gente che non ci fece uscire dal campo per la gioia. Gli effetti dopo il derby? L’entusiasmo può essere un rischio perché puoi andare in campo e pensi ‘siamo quelli che vinciamo sempre’. Deve essere bravo l’allenatore in questi casi. L’Inter deve pensare al campionato? Siamo lì, in competizione per tutti e due, poi si pensa a cosa scegliere se si deve scegliere.” L’ex nerazzurro poi parla della possibilità che Dries Mertens possa vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione: “Mi piace, vorrei vederlo all’Inter”.

