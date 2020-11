Mediana Inter, c’è un giocatore visionato e promosso dagli scout. “E occhio a…”

L’Inter cerca ancora rinforzi a centrocampo: la possibile cessione di Eriksen apre diverse prospettive per la mediana nerazzurra. La volontà di Antonio Conte, ormai nota, non è quella di avere un altro giocatore offensivo. Il tecnico nerazzurro, al contrario, vorrebbe un giocatore da schierare in posizione più arretrata.

“Il brasiliano Fred, sul quale in passato l’Inter ha accumulato diverse relazione positive, è diventato importante per Solskjaer a dispetto di un fisico minuto; occhio a Matic che ha poco spazio ma che, vista l’età, chiaramente non ha certo la stessa valutazione di Eriksen”, commenta il Corriere dello Sport, facendo due nomi apprezzati in casa Inter.