Sky – Blitz di Mendes a Milano: ha incontrato varie società, anche l’Inter

Il procuratore si trovava in un noto albergo milanese dove sono arrivati vari dirigenti tra cui anche Ausilio

In un albergo di Milano, al ME, c'era una processione di società. Milan, Cagliari, Ausilio, Paratici: tutti nello stesso posto in centro città. All'interno dell'albergo c'era Jorge Mendes. Blitz milanese dell'agente che ha incontro i rossoneri (per Leao) ma anche il club nerazzurro, ha visto velocemente anche il direttore sportivo dell'Inter.