Mentana: “Inter più forte, grazie dirigenti. E ai cari ricconi del Psg dico…”

L'Inter di quest'anno a mio parere è più forte sulla carta di quella che comunque la scorsa stagione ha portato a casa secondo posto, Coppa Italia e Supercoppa. Avessimo dovuto vendere Bastoni o Skriniar per far quadrare il bilancio (come accadde un anno fa con Hakimi) in tanti ci saremmo arrabbiati, e tanto. Ma proprio per questo oggi invece bisogna esser contenti, il tifo l'avremmo fatto sempre e comunque, ma così c'est plus facile (cari ricconi del Psg, non sempre bastano i petroeuro)".