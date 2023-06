"Cari tifosi dell'Inter, in un brano dell'immortale "Non al denaro non all'amore né al cielo" di Fabrizio De André il suonatore Jones chiede al mercante di liquore "tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?". Ecco, è la stessa domanda che faccio io ai dirigenti nerazzurri su Brozovic, dopo averlo visto anche stasera insegnare calcio, correndo per 120 minuti..."