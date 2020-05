Mercato, crollano i prezzi: l’Inter perde il 24%, la Juve il 23,4%. Va peggio al Real: tutte le cifre

Con la cancellazione della stagione sportiva il valore dei 4.183 calciatori che giocano nelle squadre delle prime dieci leghe europee, calerebbe del 26,5%, il 26,1% in Italia. E’ quanto afferma uno studio di Kpmg, gruppo specializzato in organizzazione e revisione contabile che ha presentato una ricerca dal titolo ‘Player value not immune to pandemic’, che sottolinea come il valore del cartellino dei giocatori non sia immune alla pandemia.

Tra i club il più colpito dal calo del valore dei suoi giocatori è il Paris Saint Germain, la squadra francese vedrebbe un forte decremento per le sue stelle Mbappe e Neymar, il fuoriclasse francese rischia un calo di valore del 21,5%, da 225 milioni a 177 in caso di stop e 188 in caso di continuazione, -16,6%. Il brasiliano ex Barcellona passerebbe da 175 a 137, -21,7%, in caso di stop, il valore calerebbe del 14,7%, a 149 milioni in caso di ripresa. A influire sul valore è anche l’età del calciatore, ecco perché il 6 volte pallone d’oro, Leo Messi, a 32 anni passerebbe dai 175 milioni di valutazione di febbraio a 127 in caso di cancellazione e a 143 in caso di ripresa. Discorso opposto per il belga Eden Hazard che a 29 anni subirebbe una contrazione del 29,8% in caso di stop, del 25,5% se si riparte. Nella classifica stilata da Kpmg sono presenti anche due calciatori che militano in Serie A, Romelu Lukaku dell’Inter e Matthijs De Ligt della Juventus. L’attaccante belga passerebbe da 88 milioni a 75 in caso di stop, 80 se la Serie A arriverà a conclusione. Il difensore bianconero invece da 86 milioni calerebbe a 72, 80 se si riprende.

Tra i club con il valore maggiore per quanto riguarda la rosa, Kpmg indica, seppur in calo, sempre al vertice Manchester City (-22,6%), Liverpool (-24,4%) e Real Madrid (-27,25). Tra i 20 top club 4 italiane: Juve, Inter, Napoli e Roma. I bianconeri passerebbero in caso di stop definitivo della Serie A da 751 milioni rilevati a febbraio a 575 milioni (-23,4%), in caso di ripresa a 635 milioni (-15,4%). Le perdite dell’Inter sarebbero del 24%, da 653 milioni a 496, o del 14,9%, 556 milioni. Il Napoli, valutato 591 milioni prima dello stop per la pandemia, perderebbe in caso di fermo il 28,7% scendendo a 421 milioni, 474, -19.8%, se si riprende a giocare. Infine la Roma, valutata 452 a febbraio scenderebbe del 25% di valore per quanto riguarda i giocatori, a 339 milioni, se la pandemia bloccherà definitivamente il campionato, il calo sarebbe invece ridotto del 16,4%, 378 milioni, se si ripartirà.

(AdnKronos)