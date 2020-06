Mercato, Giroud: “Sono stato ad un passo dall’addio al Chelsea ma Lampard…”

Olivier Giroud, 33 anni, attaccante del Chelsea, è stato ad un passo dal lasciare Londra in questa sessione invernale di mercato e finire all’Inter, ritrovando così in panchina Antonio Conte. “Si’, e’ vero, ho quasi quasi lasciato il club, ma Dio voleva davvero che rimanessi al Chelsea”, ha detto il campione del mondo in un’intervista sui canali ufficiali dei Blues. Titolare in cinque partite di fila prima che il Covid-19 arrivasse a congelare la stagione, Giroud aveva segnato gol importanti contro il Tottenham e l’Everton.

“Non tornerò su quello che è successo, ma l’allenatore (Frank Lampard ndr) mi ha parlato in privato assicurandomi che mi avrebbe fatto giocare più partite. Ha mantenuto la parola e, appena ce n’è stata l’occasione, ho ricambiato la fiducia riposta in me”.

Insomma, un feeling di nuovo sbocciato che ha poi portato Giroud a prolungare di una stagione, fino al 2021, il suo soggiorno allo Stamford Bridge.

