Mercato Inter, Biasin: “Una fonte certa e certificata mi ha detto che…”

Così il giornalista su una voce di mercato rimbalzata dalla Germania questa mattina riguardante l'Inter

E' di questa mattina l'indiscrezione della Bild che riporta un serio interesse dell'Inter nei confronti di Bernd Leno, portiere del'Arsenal che sembra essere fuori dal progetto tecnico di Arteta. La notizia, però, non trova alcun fondamento negli ambienti nerazzurri, come confermato da più fonti. E da Fabrizio Biasin, che ai microfoni di Calciomercato.it ha detto: "Rispetto al presunto interesse dell'Inter per Leno, a me è stato detto da fonte certa e certificata: "Questa è una ca**ata"". La scelta del club nerazzurro per la porta, infatti, è ricaduta su André Onana.