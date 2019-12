L’Inter scala il muro Parma per Kulusevski. Due le alternative se l’affare dovesse saltare

Il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo dell’Inter, come detto, è Dejan Kulusevski. Non sarà facile convincere Atalanta e Parma, ma la dirigenza nerazzurra farà di tutto per accontentare le richieste di Conte. Ma lo svedese non è l’unico giocatore nel mirino.

“Se il muro dovesse però risultare troppo alto da scalare, l’Inter sarebbe costretta a virare. Il centrocampo resta la priorità di Conte. E se su Vidal non si registrano aperture al prestito secco da parte del Barcellona – unica formula possibile per la riuscita dell’operazione –, va tenuto in considerazione il nome di Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il suo agente, Agustin Jimenez, è stato a Milano ma non ha incontrato i dirigenti nerazzurri. Naturale immaginare che il nome dell’argentino sia comunque alternativo a quello di Kulusevski”, spiega La Gazzetta dello Sport.