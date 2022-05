Mercato Inter, Dybala: “Futuro? Non lo so ancora, sceglierò il meglio per me. Zanetti? Ho…”

Intervenuto ai microfoni di Sky sport, l'argentino ha parlato del suo futuro

Tante i tanti giocatori che hanno preso parte all’Integration Heroes Match, il match benefico organizzato da Samuel Eto’o, c'è anche Paulo Dybala. Il giocatore, accostato più volte all'Inter, ai microfoni di Sky sport ha parlato del suo futuro: "Sono contento di essere qui, Eto'o è un grande, non potevo rifiutare. Zanetti? Ho parlato con tutti, vorrei che si parlasse più dell'evento che è molto più importante. Totti mi vuole alla Roma? È un grande, un idolo per tutti quelli che amano il calcio, le sue parole di affetto sono molto belle e me le porto dentro. Sono tranquillo, domani parto per la Nazionale, abbiamo una bella partita contro l'Italia e vogliamo continuare a vincere. Italia o estero? Domani parto per la Spagna per raggiungere i miei compagni e dopo farò delle belle vacanze con la mia famiglia. Psg? Non lo so, ancora non lo so cosa farò. Sceglierò il meglio per me".